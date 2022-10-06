Son Dakika | Çanakkale'de orman yangını (2) - Son Dakika
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Son Dakika | Çanakkale'de orman yangını (2)

06.10.2022 16:07
Son Dakika | Çanakkale'de orman yangını (2)

Son dakika haber... 4 SAATTE KONTROL ALTINDA Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyündeki orman yangını, 9 söndürme helikopteri, 2 uçak, 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 8 su ikmal aracı ve 3 dozer ile çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü personelinin müdahalesiyle 4 saatte kontrol altına alındı.

4 SAATTE KONTROL ALTINDA

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyündeki orman yangını, 9 söndürme helikopteri, 2 uçak, 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 8 su ikmal aracı ve 3 dozer ile çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü personelinin müdahalesiyle 4 saatte kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre, 3 hektar orman ve 4 hektar tarım arazisi zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Cemhan ŞEN- Doğan ZELOVA/ GELİBOLU (Çanakkale),

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son Dakika | Çanakkale'de orman yangını (2) - Son Dakika

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