Son dakika: Çanakkale'de orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika
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Son dakika: Çanakkale'de orman yangınına müdahale ediliyor

01.04.2022 16:35
Son dakika: Çanakkale'de orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika haberine göre Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Dağoba köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, Çırpılar köyü çevresinde yerleşim alanına uzak bölgeye doğru ilerledi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Yangına 15 arazöz ve 5 su tankerinin yanı sıra çok sayıda işçiyle müdahale ediliyor.

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Çanakkale, Bayramiç, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Çanakkale'de orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika


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