Son dakika... Çanakkale'de sahte içki operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika... Çanakkale'de sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

11.03.2022 17:13
Son dakika... Çanakkale'de sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika habere göre ÇANAKKALE'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, sahte içkiler ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, sahte içkiler ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesinde sahte içki imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 670 litre etil alkol, 250 litre sahte rakı, 50 litre sahte votka, 30 litre sahte viski, 150 mililitre anason yağı, 5 mililitre üzüm aroması, 1 şişe kapatma aparatı, 2 sıvı ölçme aparatı, 1 litrelik 464 boş şişe, 25 kilo aktif karbon, 1 elektrikli pompa ele geçirildi. Jandarmanın gözaltına aldığı şüpheli hakkında işlem başlatıldı.


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İl Jandarma Komutanlığı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Çanakkale'de sahte içki operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Çanakkale'de sahte içki operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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