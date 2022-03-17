Son dakika... Çanakkale'de şehit düşen futbolcular Bağcılar'da anıldı - Son Dakika
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Son dakika... Çanakkale'de şehit düşen futbolcular Bağcılar'da anıldı

17.03.2022 15:39
Son dakika... Çanakkale'de şehit düşen futbolcular Bağcılar'da anıldı

Bir son dakika haberine göre Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü kapsamında şehit düşen futbolcular, Bağcılar'daki temsili oyunla anıldı.

Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü kapsamında şehit düşen futbolcular, Bağcılar'daki temsili oyunla anıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dünya tarihinin seyrini değiştiren ve ülkenin bağımsızlığı yolunda en önemli dönüm noktalarından birin olan 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla ilçede etkinlik düzenlendi.

Her yıl farklı bir başlık altında yapılan Çanakkale Zafer Platosu, bu sene Çanakkale'de şehit düşen futbolcular Galatasaraylı Hasnun Galip, Fenerbahçeli Arif ve Beşiktaşlı Kaptan Kazım'ın anısına oluşturuldu.

Programın açılışında konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Çanakkale'nin dünya üzerinde yaşayan canlı bir tarih olduğunu belirterek, "Türk milletinin düşman askerine insanlık dersi verdiği ve ziyaret edenlerin tüylerinin diken diken olduğu bir yerin adıdır Çanakkale. Böyle bir ecdadın torunlarıyız. Ne kadar övünsek azdır. Bize düşen onları unutmamak ve gelecek nesillere aktararak bir daha bu günleri yaşamamaktır. Biz Bağcılar Belediyesi olarak birçok etkinlik yapıyoruz ama en anlamlılarının başında bu etkinliklerimiz geliyor." ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ise "Çanakkale Zaferi, bu coğrafyadan bizleri atmak için uğraşan emperyalist güçlere vermiş olduğu cevaptır. Bu ruhu çok iyi devam ettirmeniz sizlerin görevidir." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz de başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri minnet ve rahmetle andığını kaydetti.

Savaş dönemi yansıtıldı

Konuşmaların ardından savaş dönemini yansıtan kostüm ve silahların kullanıldığı, toprakla cephe ve siperlerin oluşturulduğu platoda düşman kuvvetleriyle yaşanan Çanakkale Savaşı bire bir canlandırıldı.

Oyunda, Galatasaraylı Hasnun Galip, Fenerbahçeli Arif ve Beşiktaşlı Kaptan Kazım'ın şehit oluş anı temsili olarak gösterildi.

Programın sonunda, davetlilere 3 şehit futbolcunun isminin yazılı olduğu formalar hediye edildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan, bazı meclis üyeleri, muhtarlar, gaziler ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaşın katıldığı program, 20 Mart Pazar akşamına kadar açık olacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Çanakkale'de şehit düşen futbolcular Bağcılar'da anıldı - Son Dakika


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