Çanakkale'de polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince son 1 ayda "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek, bulundurmak" suçundan 33 operasyonda yakalanan 46 şüpheli, haklarında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 9 operasyonda ise 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerden 5'i adli merciler tarafından tutuklandı. 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 11 şüpheli ise salıverildi.

Operasyonlarda 129,41 gram sentetik kannabinoid, 313,13 gram metamfetamin, 148,08 gram esrar, 72,91 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 60 ecstasy hap, 114 sentetik ecza, 1 tabanca ve 54 adet mermi ele geçirildi.