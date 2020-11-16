Son Dakika | Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı, 1 tutuklama

Son dakika haberlerine göre Çanakkale'de farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucuyla mücadele konusunda birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda; 1.5 kilogram sentetik kannabinoid (Bonzai), 50 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 2 gram eroin, 50 sentetik ecza, 13 Hint keneviri motifi küllük ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 12'si serbest bırakılırken, 1'i de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, aynı suçtan haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüpheli de yakalanarak, işlemlerinin ardından tutuklandı. - ÇANAKKALE

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