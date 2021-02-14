Son dakika: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaları sürüyor.
Kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan İran uyruklu F.T'nin üzerinde 250 gram metamfetamin, 12 ecstasy hap ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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