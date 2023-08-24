Son Dakika! Çanakkale ve Eskişehir'deki yangınlar kontrol altında - Son Dakika

Son Dakika! Çanakkale ve Eskişehir'deki yangınlar kontrol altında

Son Güncelleme: 24.08.2023 11:36

Son dakika! Çanakkale ve Eskişehir'deki orman yangınları, ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleriyle kontrol altına alındı. Haberi duyuran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ''Çanakkale'de 7 ev hasarlı, 4 bin 80 hektarlık alan yangından etkilendi. 7 kişi de müşahade altında.'' dedi. Yangın nedeniyle kapatılan Çanakkale Boğazı ve Çan Karayolu da tekrar ulaşıma açılacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale ve Eskişehir'deki orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı. Yumaklı, "Çanakkale'de 4 bin 80 hektarın etkilenmesi söz konusu. 48 saat dolmadan yangını kontrol altına aldık. Can kaybının olmaması tek tesellimiz." dedi.

"İHA'LAR MÜCADELENİN EN ÖNEMLİ UNSURU"

Yumaklı açıklamalarını şöyle sürdürdü: "48 saat dolmadan yangını kontrol altına aldık. Can kaybının olmaması tek tesellimiz. Yangından etkilenen alanla ilgili bir çalışma yapıldı. 2 bin 650 hektarlık ormanlık alan olmak üzere 4 bin 80 hektarın etkilenmesi söz konusu. Yapılan incelemelerden sonra bu etkinin ne kadarının hasara dönüştüğünü tespit edeceğiz. 7 ev hasarlı bunlardan 3'ü kullanılmayan ev, 29 adet ahır benzeri yapı hasar aldı. 10 uçak ve 38 helikopter ile müdahale edildi. Uçaklarımız 208 sorti yaptı. İHA'lar bizim gözümüz ve kulağımız onlar bizim yangınla mücadelemizin en önemli unsurumuz.

Son Dakika! Çanakkale ve Eskişehir'deki orman yangınları kontrol altına alındı

BOĞAZ VE KARAYOLU TRAFİĞE AÇILIYOR

24 saat boyunca havadalardı. 290 kara aracı kullanıldı. 3 bin 174 personel de yine sahada mücadele etti. Kapatılan kara yolları ve boğaz trafiğe açılıyor.

Son Dakika! Çanakkale ve Eskişehir'deki orman yangınları kontrol altına alındı

ESKİŞEHİR YANGINI DA KONTROL ALTINDA

Eskişehir'de çıkan yangında yine yoğun bir mücadeleyle kontrol altına alındı. Ülkemizde herhangi bir yangın söz konusu değil. Bir araziden çıktı ama sebebini arkadaşlar araştırıyorlar"

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Güncel

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Son Dakika Güncel Son Dakika! Çanakkale ve Eskişehir'deki yangınlar kontrol altında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Çanakkale ve Eskişehir'deki yangınlar kontrol altında - Son Dakika
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