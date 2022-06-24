Son dakika: Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında - Son Dakika
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Son dakika: Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında

24.06.2022 17:49
Son dakika: Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında

Son dakika haberine göre Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yenice'nin Sofular köyünde saat 14.35'te başlayan orman yanığını 17.45 itibariyle kontrol altına alındı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Yenice Orman İşletme Müdürlüğü, Balıklıçay Orman İşletme Şefliği 56 nolu bölmedeki yangına; havadan 2 helikopter, 4 arazöz, 3 hizmet aracı, 1 ilk müdahale aracı ve 22 personel müdahalede bulundu.

1 hektarlık orman arazisinin zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Çanakkale, Sofular, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında - Son Dakika

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