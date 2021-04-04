Son dakika... Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 36 şüpheliden 7'si tutuklandı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı ve kullanıcılarına yönelik teknik takip çalışma gerçekleştirdi.

Çanakkale 'de uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik son 1 ayda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 36 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Bu kez hedefinde bambaşka kişiler var! Ece Üner yaptığı açıklamayla gündem oldu