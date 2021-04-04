Son dakika... Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 36 şüpheliden 7'si tutuklandı - Son Dakika

Çanakkale'de uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik son 1 ayda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 36 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı ve kullanıcılarına yönelik teknik takip çalışma gerçekleştirdi.
Toplam 33 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 36 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliklerince tutuklandı. 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından serbest kaldı.
Operasyonlarda 565 gram skunk, 550 adet ecstasy, 220 gram metamfetamin, 200 gram bonzai, 52 gram bonzai hammaddesi, 15 gram esrar ele geçirildi. Suç geliri olarak değerlendirilen 385 liraya el kondu.
Kaynak: AA
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