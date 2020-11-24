Son dakika: ÇANAKKALE - Kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünden görüntüler

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi ÇANAKKALE (AA) –Çanakkale'de, Kocaeli merkezli 13 ilde kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla başlatılan operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli merkezli 13 ilde, kamu kurumlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla 70 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığınca "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, özel belgede sahtecilik ve rüşvet" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında Çanakkale'de 5 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.