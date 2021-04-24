Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. yıl dönümünde sade tören - Son Dakika

Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. yıl dönümünde sade tören

ÇANAKKALE - Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. yıl dönümü dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde tören gerçekleştirildi. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alanda sade bir tören yapıldı.

Tören, Gelibolu Tarihi Yarımadası'nda bulunan Şehitler Abidesi'nde saat 11.00'da çelenklerin Atatürk Anıtı'na sunumuyla başladı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'in çelenkleri sunumunun ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Tören, Kur'anı-ı Kerim Tilaveti ve duaların okunmasıyla sürdü. Okunan duaların ardından temsili şehitliklere karanfil bırakıldı.

Çanakkale Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilen törene; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Avustralya Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick Chilcott, İrlanda Büyükelçisi Sonya Mcguinness, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton ve Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin katıldı.

Her yıl binlerce kişiye ev sahipliği yapan şehitliklerde dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle sade bir tören gerçekleştirildi.