Son dakika! Çanakkale Menkıbeleri 1915 Şehit ve Gazi Yakınları Derneği'nde hikayeleştirildi - Son Dakika

Son dakika! Çanakkale Menkıbeleri 1915 Şehit ve Gazi Yakınları Derneği'nde hikayeleştirildi

08.11.2020 09:37
Son dakika! Çanakkale Menkıbeleri 1915 Şehit ve Gazi Yakınları Derneği'nde hikayeleştirildi, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre 1915 Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Çanakkale Savaşları Araştırmacısı ve Yazarı Sadettin Özgür tarafından imzalanan protokol ile 15 Çanakkale Menkıbesi Sadettin Özgür tarafından hikayeleştirildi.

1915 Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Çanakkale Savaşları Araştırmacısı ve Yazarı Sadettin Özgür tarafından imzalanan protokol ile 15 Çanakkale Menkıbesi Sadettin Özgür tarafından hikayeleştirildi.

Menkıbeleri herkesin heyecanla okuyacağı hale getirdiklerini söyleyen Çanakkale Savaşları Araştırmacısı ve Yazarı Sadettin Özgür, "Bizim derneğimizle ortak bir projemiz var. Çanakkale savaşlarına ait menkıbelerimiz var. 15 tanesini hikayeleştirdim bu menkıbelerin, bir eser yaptık. İnşallah derneğimiz ile birlikte bunu önce Kayseri'de sonra bütün Türkiye'de okunmasını sağlayacağız. Menkıbelerin içerisinde Seyit Onbaşımız var, 18 Mart Deniz Muharebesinin en önemli kahramanlarından, Kınalı Hasan var Balıkesirli Sancak Tameli, Kulağını Kestirmeyen Şehit Küçük Ahmet var, Güzel sesli Menkıbemiz vardır. Bunlar Çanakkale'de ki geçen kahramanlıkları güzel hikayeleştirdik. Bir vapura soktuk. Herkesin severek heyecanla okuyacağı bir eser haline getirdik" dedi.

1915 Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıza Yığar ise, "Biz bu protokolü Çanakkale tarihini anlatmak, anlamak ve yaşatmak için 7'den 77 işin erbabı olan Sayın Sadettin Özgür, hocamız İstanbul'da bu görevi yürütürken bir şekilde karşılaştık. Derneğimize üye oldu. Yazdığı eserlerin kıymetini bildiğimiz için 15 tane Çanakkale'de yaşanan kahramanlık hikayelerini derneğimizin yararına kitap yapıp önce Kayseri daha sonra Türkiye genelinde herkesin okuması için çalışmalar yapmaktır. Biz 7'den 77 diyoruz ama okuma çağına gelmiş çocuklardan başlamak üzere anlayarak okudukları zaman tamamen tablet ortamından, internet ve bilgisayar ortamından uzak, ülkemizin düşman işgalinden nasıl kurtarıldığını, kimler tarafından kurtarıldığını anlarlarsa daha güzel geleceğe yönlenirler. Onun için bütün gençlerimizin, kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın okumasını arz ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Son dakika! Çanakkale Menkıbeleri 1915 Şehit ve Gazi Yakınları Derneği'nde hikayeleştirildi
Son dakika! Çanakkale Menkıbeleri 1915 Şehit ve Gazi Yakınları Derneği'nde hikayeleştirildi

Çanakkale, Protokol, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Çanakkale Menkıbeleri 1915 Şehit ve Gazi Yakınları Derneği'nde hikayeleştirildi - Son Dakika


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