Son Dakika | Çanakkale merkezli uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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Son Dakika | Çanakkale merkezli uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

12.10.2022 00:58
Son Dakika | Çanakkale merkezli uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi... Çanakkale ve İstanbul'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çanakkale ve İstanbul'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 şahsın ikameti ve aracında yapılan aramada, 1,5 kilogram metanfetamin, 1 kilo 300 gram sentetik kannabinoid maddesi, payp, 100 gram skunk, 20 gram kokain, 350 gram extasy hap, 1 silah, uyuşturucu madde kullanma aparatları, 13.210 Türk lirası, 125 Euro ve 90 Pounds ele geçirildi.

5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, haklarında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çanakkale, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Çanakkale merkezli uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

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