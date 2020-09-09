Biga'nın Kalafat köyü yakınında ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için de çalışma yürütülüyor.

Alevlere havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Bunun üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Gelibolu'ya bağlı Kavakköy beldesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çanakkale 'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.

Son Dakika › Güncel › Son dakika... Çanakkale'nin iki ilçesinde orman yangını (3) - Son Dakika

Yeni kredi faiz oranları belli oldu! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizleri

Son Dakika: Fenerbahçe, Muriqi için Lazio ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

İsrail basınının Türkiye analizi Yunanistan'ı üzecek: Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü oluyor

Yunan sahil güvenliği, çocukların da bulunduğu 19 kişiyi ölüme terk etti

Erol Mütercimler, Haliç Üniversitesi'ndeki görevinden istifa etti

Husumetli iki grup arasında silahlı çatışma: 1 kişi hayatını kaybetti

Mide bulandıran olay! 86 yaşındaki kadına tarlada tecavüz etti

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Nainggolan'ın kanserle mücadele eden eşinden duygusal paylaşım

Phil Foden ve Mason Greenwood'un otele kadın getirmek için bir personele para verdiği ortaya çıktı