Son dakika... Çanakkale'nin iki ilçesinde orman yangını (3) - Son Dakika

Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.
Gelibolu'ya bağlı Kavakköy beldesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bunun üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Alevlere havadan ve karadan müdahaleye başlandı.
Biga'nın Kalafat köyü yakınında ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için de çalışma yürütülüyor.
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Muhabir Burak Akay
Redaktör Sedat Gök
Yayınlayan Emine Konuk
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 16:19 - Kaynak: AA
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