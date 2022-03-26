Son dakika... Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı Ferizli'de 2 günde 2 bin ziyaretçi ağırladı - Son Dakika
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Son dakika... Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı Ferizli'de 2 günde 2 bin ziyaretçi ağırladı

26.03.2022 17:29
Son dakika... Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı Ferizli'de 2 günde 2 bin ziyaretçi ağırladı

Son dakika haberlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan ve Sakarya'nın Ferizli ilçesinde ziyarete açılan Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, 2 günde 2 bin 150 kişi tarafından ziyaret edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan ve Sakarya'nın Ferizli ilçesinde ziyarete açılan Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, 2 günde 2 bin 150 kişi tarafından ziyaret edildi.

İlçe Emniyet Amirliği karşısında 24-25 Mart'ta ziyarete açılan mobil tır, ilçeden ayrıldı.

Çanakkale Zaferi'nin hangi şartlarda kazanıldığının görsel olarak anlatıldığı mobil müze, 2 günde 2 bin 150 kişi ziyaret etti.

Mobil müzeyi gezen Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, gazetecilere, mobil müzenin ilçeye gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu da belediye olarak vatandaş ve öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda Çanakkale gezileri düzenlediklerini kaydetti.

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Çanakkale, Hisarcık, Sakarya, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı Ferizli'de 2 günde 2 bin ziyaretçi ağırladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı Ferizli'de 2 günde 2 bin ziyaretçi ağırladı - Son Dakika
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