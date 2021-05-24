Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bilecik'te ziyarete açıldı - Son Dakika

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında 2 Temmuz 2020'de Türkiye turuna çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı", Bilecik'te ikinci kez ziyaretçileriyle buluştu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tırı, Bilecik Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ziyaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleriyle mobil müzeyi gezen ziyaretçiler, Çanakkale Savaşları Mobil Müze Projesi Organizasyon Koordinatörü Engin Karataş'tan tırla ilgili bilgi aldı.

Kadiroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tırda Çanakkale Savaşı'na ait özet olarak materyaller olduğunu söyledi.

Bircan ise tırın Müzeler Haftası kapsamında bu yıl ikinci kez Bilecik'e geldiğini belirterek, mobil müzeyi kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Çanakkale Savaşı'ndan kalma objelerin, fotoğraf ve resimlerin görülebildiği tır, 28 Mayıs'a kadar 10.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.