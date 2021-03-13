Büyükçekmece Belediyesinin geleneksel 18 Mart Çanakkale Zafer Turu etkinliğine katılan 40 bisikletli, şehitler anısına pedal çevirerek Gelibolu ilçesine geldi.

Büyükçekmece Belediye Spor, Büyükçekmece Bisiklet ve Büyükçekmece Ali Hüryılmaz Bisiklet kulüplerinin üyeleri, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında geldikleri ilçede, belediye binası önünde Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar ve beraberindekiler tarafından karşılandı.

Özacar, Büyükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Okan Sert öncülüğündeki gruba, ay yıldızlı şapka ve maske hediye etti. Konuk bisikletliler de Özacar'a "1915 Çanakkale" yazılı bisikletçi montu verdi.

Okan Sert, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kardeş belediyemizin başkanı tarafından karşılanmak bize onur verdi. Başkanımız Mustafa Özacar'a çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Eceabat'a giderek geceyi bu ilçede geçireceklerini belirten Sert, yarın gezecekleri şehitliklerden alacakları toprağın, 18 Mart'ta Büyükçekmece'deki 100. Yıl Çanakkale Geçilmez Atatürk Anıtı'na bırakılacağını ifade etti.