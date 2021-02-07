Son dakika... Çanakkale ve Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika

Çanakkale ve Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik Çanakkale merkez, Çan ve Biga ilçeleri ile Balıkesir'in Gönen ilçesinde 14 adrese sabaha karşı operasyon başlattı.

Müdürlüğe bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Özel Harekat şubelerinin yanı sıra Biga Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu adreslerde arama yaptı.

Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, çok sayıda uyuşturucu ile sentetik hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.