Son dakika haberi | ÇANAKKALE VE BALIKESİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 15 GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika haberi | ÇANAKKALE VE BALIKESİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 15 GÖZALTI

02.03.2022 12:49

Edinilen son dakika gelişmesine göre ÇANAKKALE ve Balıkesir'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

ÇANAKKALE ve Balıkesir'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakkale ve Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu düzenledi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 17 şüpheliden 15'i gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan, narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramalarda 2 gram metamfetamin, 14 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 uyuşturucu hazırlama aparatı, 1 ruhsatsız av tüfeği, 18 av tüfeği fişeği, 54 tabanca mermisi ve 1 bıçak ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, firari 2 kişinin arandığı bildirildi.

Son dakika haberi | ÇANAKKALE VE BALIKESİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 15 GÖZALTI
Son dakika haberi | ÇANAKKALE VE BALIKESİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 15 GÖZALTI
Son dakika haberi | ÇANAKKALE VE BALIKESİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 15 GÖZALTI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | ÇANAKKALE VE BALIKESİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 15 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | ÇANAKKALE VE BALIKESİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 15 GÖZALTI - Son Dakika
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