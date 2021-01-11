Tarım ve Orman Bakanlığınca İstanbul Boğazı ile Karadeniz'de hamsi avının 10 gün kısmi olarak durdurulma kararın alınması Çanakkaleli balıkçılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı ve Çanakkale Merkez 1 No'lu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Özkurnaz, karara ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

"Balık popülasyonunun yükselmesi adına alınan 10 günlük avlanma yasağı kararını destekliyoruz." diyen Özkurnaz, doğanın yapısını bozmaya kimsenin hakkının olmadığına dikkati çekti.

Bazı kişilerin, yunus popülasyonunun daraltılması gerektiğini savunduğunu dile getiren Özkurnaz, kendilerinin ise buna kesinlikle karşı olduğunu anlattı.

Özkurnaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yunus balıklarının geçmişte popülasyonu azaltıldı ve balık yağı sektöründe yıllarca kullanıldı. Yunus balıklarının ağlara zarar verdiği doğrudur. Bu balıklar ağlara ne kadar zarar verse de aynı zamanda özellikle kıyı balıkçılığında denize atılan ağlara balığı yunus balıkları getiriyor. Yunus balıklarının eksileri varsa artıları da var. Ancak artıları daha fazladır. Balıkların katledilmesini kabul etmiyoruz. Yunus balıklarının katledilmesi demek, denizlerin ve balıkçılığın da bitmesini ifade eder. Yunus balığının kontrollü olarak popülasyonunun azaltılması ifadesini çok şık bulmuyoruz. Denizlerimizi temiz tutar, yasaklara uyarsak balıkçılıkta ileri bir adım atabiliriz."

Hamsinin kilogram fiyatının geçen hafta 30 lira olduğunu aktaran Özkurnaz, bu hafta ise 40-45 liradan satışa sunulduğunu bildirdi.

Özkurnaz, piyasadaki hamsi azlığının, bölgede yaklaşık 15 gündür aralıklarla etkisini sürdüren lodosla da bağlantılı olduğunu sözlerine ekledi.

Balıkçı Volkan Kaşıkçı ise hamsi avına getirilen kısmi durdurma kararının etkili olması temennisinde bulundu.

Çanakkale Balık Hali'nde diğer balık çeşitlerinden istavritin kilogramı 35, çipura 50, kupa 25, kolyoz 35, tekir 40, zargana 35, sarıkanat 80, sardalya 25 liradan satılıyor.