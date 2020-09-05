Son dakika... Çankırı'da bir beldedeki karantina uygulaması sona erdi

Son dakika haberlerine göre Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent Beldesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent Beldesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, koronavirüs vakaları nedeniyle beldenin 21 Ağustos'ta karantinaya alındığı hatırlatıldı. Açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca yapılan değerlendirmenin ardından karantinanın kaldırıldığı ve beldeye giriş çıkışların serbest olduğu kaydedildi.

Yaylakent, Çankırı, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 11:49 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika... Çankırı'da bir beldedeki karantina uygulaması sona erdi - Son Dakika

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