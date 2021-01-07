İ.Ç'nin cenazesi Kurşunlu Devlet Hastanesinin morguna kaldırılırken, yaralı M.P de aynı hastanede tedavi altına alındı. B.Ç de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Oymaağaç köyünde yaşayan M.P. (67) ile akrabası İ.Ç. (58) arasında arazi meselesi yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüştü. Tüfeğine sarılan M.P, ateş ettiği İ.Ç'yi öldürdü.

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