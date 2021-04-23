Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çerkeş ve Atkaracalar ilçelerinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi.
Narkotik köpeğinin de kullanıldığı 3 araçta yapılan aramada 22 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram esrar, 2 sentetik hap, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 146 fişek ve 3 şarjör ele geçirildi.
Şüpheliler T.A, H.K, M.B, S.Y, Ş.S, S.H. ve T.H. gözaltına alındı.
Zanlılar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı - Son Dakika