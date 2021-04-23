Son dakika! Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı - Son Dakika

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çerkeş ve Atkaracalar ilçelerinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi.

Narkotik köpeğinin de kullanıldığı 3 araçta yapılan aramada 22 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram esrar, 2 sentetik hap, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 146 fişek ve 3 şarjör ele geçirildi.

Şüpheliler T.A, H.K, M.B, S.Y, Ş.S, S.H. ve T.H. gözaltına alındı.

Zanlılar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.