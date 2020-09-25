Son Dakika | Çankırı'da 'İtfaiye Haftası' kutlandı - Son Dakika

Son Dakika | Çankırı'da 'İtfaiye Haftası' kutlandı

Son dakika gündem haberine göre Çankırı Belediyesi, İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun 306. yıl dönümünü düzenlediği etkinlikle kutladı.

Son Dakika | Çankırı'da 'İtfaiye Haftası' kutlandı, System.String[]

Çankırı Belediyesi, İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun 306. yıl dönümünü düzenlediği etkinlikle kutladı.

1914 yılında Yangın Söndürme Örgütü'ne dönüşen ve 25 Eylül 1923'te ise bir belediye hizmeti olarak kabul edilen itfaiyecilik mesleği, 306 yıldır halkın can ve mal güvenliğini sağlıyor. Her yıl 23 Eylül ve 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası kapsamında Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi.

İtfaiye erleri ile bir araya gelen Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, İtfaiye Teşkilatı'nın 306. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlediği programda kentteki tüm canlılara elini uzatmak için 7 gün 24 saat hazır beklediklerini söyledi.

"İtfaiyemiz her yere ve her şeye yetişmeye çalışıyor"

İtfaiye Müdürlüğünün hizmetleri ile halkın en çok takdir ettiği birimlerden birisi olduğunu anlatan Esen, "İtfaiye erlerimiz, sağladığımız teknik donanım, araç filosu ve aldıkları nitelikli eğitimler ile tüm canlıların yardımına koşmaya devam etmektedir. Başarılı müdahalelerinden dolayı itfaiye personelimi tebrik ediyor, bu vesile ile tüm itfaiyecilerimizin 'İtfaiye Haftası'nı kutluyorum. İtfaiye erlerimiz, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirleri de titizlikle uyguladı. Çankırı İtfaiyesi ne yapıyor derseniz, cevap çok nettir. Her yere ve her şeye yetişmeye çalışıyor. Bizim çalışanlarımızdan beklentimiz ise kurumumuza ve şehrimize aidiyet duygularını daha da geliştirmeleri ve yaptıkları işi sahiplenmelidir" dedi.

"Çankırı İtfaiyesi 7/24 hazır"

Çankırı İtfaiyesinin çağın standartlarında bir donanıma sahip olduğunun altını çizen Esen, "İtfaiye erlerimiz, Çankırı'da tüm canlılara yardım elini uzatmak için 7/24 hazır bekliyor. Alo 110 nolu hattan bizlere ulaşan vatandaşlarımızın yangın, arama ve kurtarma, su baskınları gibi konulardaki yardım taleplerini hızlı bir şekilde değerlendirerek çözüm için harekete geçiyoruz" ifadesini kullandı. - ÇANKIRI

Son Dakika | Çankırı'da 'İtfaiye Haftası' kutlandı
Son Dakika | Çankırı'da 'İtfaiye Haftası' kutlandı
Son Dakika | Çankırı'da 'İtfaiye Haftası' kutlandı

Çankırı, İtfaiye, Yangın, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 17:44 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Çankırı'da 'İtfaiye Haftası' kutlandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kur'an kursunda çocuğa şiddet görüntüleriyle ilgili soruşturma başlatıldı Otoyolun kenarında sandalyeye oturup havaya ateş açan sürücünün görüntüleri tepki çekti Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi Başakşehir kendi maçında TFF'nin yayınladığı listede yer almadı Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? Oyuncu Onur Seyit Yaran'ı sokak ortasında vuran zanlı tutuklandı Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı
Kızını öldürüp cansız bedenini derin dondurucuya koyan babaya 24 yıl hapis cezası verildi Kızını öldürüp cansız bedenini derin dondurucuya koyan babaya 24 yıl hapis cezası verildi         
00:45
Akıllara durgunluk veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi Akıllara durgunluk veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi         
21:55
"Selefi dernekler silahlanıyor" soruşturmasında ifade veren Cübbeli Ahmet, Emniyet'te isim vermedi         
21:26
Başarılı bir aşının yaygın kullanımına kadar koronavirüse bağlı ölümler 2 milyona ulaşabilir Başarılı bir aşının yaygın kullanımına kadar koronavirüse bağlı ölümler 2 milyona ulaşabilir         
21:13
Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı         
18:53
Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı         
16:24
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu         
15:51
Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi         
15:03
Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi         
14:02
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı         
13:54
Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı         
13:51
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı         
12:44
Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi         
11:35
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2020 00:53:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Çankırı'da 'İtfaiye Haftası' kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei