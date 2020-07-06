Son dakika... Çankırı'da maske ve mesafeli düğün halayı - Son Dakika

Çankırı'da maske ve mesafeli düğün halayı

ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde gerçekleşen köy düğününde, davetiler, koronavirüs tedbirleri nedeniyle maskeli bir şekilde sosyal mesafe çubuğu ile halay çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, halayda çekilen fotoğrafı, Twitter hesabından paylaşarak diğer eğlenceler için örnek gösterdi.

İlçeye bağlı Kuyupınar köyünde Furkan ve Seda Altın'ın hayatlarını birleştirdiği düğün, koronavirüs tedbirleri altında gerçekleşti. Köy meydanında yapılan düğünde, davetliler ateşleri ölçülerek alana alındı. Gelin ve damadın karşılıklı oyununun ardından, davetliler de maskeli ve mesafeli bir şekilde halay çekti. Halayda kullanılan sosyal mesafe çubuklarının üzerinde Türk bayrakları yer aldı.

BAKAN KOCA ÖRNEK GÖSTERDİ

Sağlık Bakanı Fahretin Koca da davetliler arasında yer alan Hakan Erdoğan isimli kişinin, "Biz de halay çekiyoruz, hem maske hem de mesafeli, halay çubukları ile. Çankırı Ilgaz Kuyupınar köyü ve sakinlerine hassasiyet için teşekkürler, sizin nezdinizde. Yeni normalde her şey bizim elimizde" notuyla gönderdiği fotoğrafı, "Çankırı'dan örnek geldi" diyerek kişisel hesabında paylaştı.

'BAKANIMIZIN BİZİ ÖRNEK GÖSTERMESİ, ONUR VERİCİ'

Kuyupınar köyü muhtarı Hamit Ünsal, böyle bir düğünü ilk kez organize ettiklerini belirterek, "Koronavirüs salgını nedeniyle köyümüz sakinlerinden Furkan ve Seda Altın çiftinin düğünü çok kalabalık olmadan gerçekleştirildi. Gelenlerin ateşi ölçüldü, sosyal mesafe kuralı konusunda uyarılar yaptık. Herhangi bir sorun yaşanmadı. Halay çekmek isteyenler olduğu için, Türk bayrağı ile donattığımız sosyal mesafe çubuğu ile bir süre halay çekildi. Herkesin maskesi de vardı. Bu görüntüyü Sayın Sağlık Bakanımız da sosyal medya hesabından paylaştı. Bizleri örnek göstermesi, çok onur verici bir durum. Teşekkür ediyoruz Bakanımıza. Bizler önlemlerimizi almaya devam ediyoruz. Herkesi kurallara uymaya davet ediyoruz" dedi.