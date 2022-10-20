İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti ile ruhsatsız silah taşıma suçlarını işleyen şüphelilere yönelik çalışma sonucunda Çerkeş ilçesi Kadıözü köyünde ikamet eden A.A'nın İstanbul 'dan Çerkeş'e uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca getirdiği tespit edildi.

Kaynak: AA

Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

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