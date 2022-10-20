Son Dakika | Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son Dakika | Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

20.10.2022 17:16
Son Dakika | Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti ile ruhsatsız silah taşıma suçlarını işleyen şüphelilere yönelik çalışma sonucunda Çerkeş ilçesi Kadıözü köyünde ikamet eden A.A'nın İstanbul'dan Çerkeş'e uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca getirdiği tespit edildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.A'nın adresinde yapılan aramada, 13 gram eroin, 3 sentetik uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca fişeği ele geçirildi.

Kaynak: AA
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Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

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