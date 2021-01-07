Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Olayla ilgili G.B, T.D. ve M.D. gözaltına alındı.

Narkotik köpeği "Ofset"in de kullanıldığı operasyonda, 579 gram sentetik kannabinoid, 60 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram esrar, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatları ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Çankırı 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

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