Son dakika! Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika! Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

18.03.2022 19:36
Son dakika! Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Son dakika haberler: Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince narkotik, kaçakçılık ve organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında il genelinde çalışma yapıldı.

Ekipler, Ö.S. ve G.G'nin adreslerinde yaptığı aramada 499 sentetik hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Ö.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
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