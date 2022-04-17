CANLI YAYIN YAPARKEN YAŞANAN KAZALAR KAYITLARA YANSIDI - Son Dakika
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CANLI YAYIN YAPARKEN YAŞANAN KAZALAR KAYITLARA YANSIDI

17.04.2022 12:39

CANLI YAYIN YAPARKEN YAŞANAN KAZALAR KAYITLARA YANSIDIEmin YEŞİL-İSTANBUL, (DHA) -İSTANBUL ve Sakarya'da yaşanan iki faklı kaza sosyal medyadan canlı yayın yapan vatandaşların kameralarına yansıdı.

CANLI YAYIN YAPARKEN YAŞANAN KAZALAR KAYITLARA YANSIDI

Emin YEŞİL-İSTANBUL, (DHA) -İSTANBUL ve Sakarya'da yaşanan iki faklı kaza sosyal medyadan canlı yayın yapan vatandaşların kameralarına yansıdı.

İlk kaza, dün akşam saat 22.00 sıralarında Bayrampaşa'da meydana geldi. Avrupa Otoyolu'nda seyir halinde olan bir otomobil trafikte makas atarak ilerledi. Kısa bir süre sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, seyir halindeki bir başka otomobile çarptı. Kazada can kaybı ya da yaralanan olmazken, kaza anı o sırada sosyal medya hesabından canlı yayın yapan sürücünün kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde, makas atan otomobilin başka bir otomobile çarptığı görüldü.

İkinci kaza ise geçen Çarşamba günü Sakarya TEM Otoyolu İstanbul yönünde yaşandı. Seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. O anlar, seyir halindeki bir başka araç sürücüsünün sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayına yansıdı.

Görünü Dökümü

-Cep telefonu

-Makas atan otomobil

-Otomobilin diğer araçla çarpışması

-Bariyerlere çarpan otomobilin görüntüsü

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İstanbul, Sakarya, Kaza, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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