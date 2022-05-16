Son dakika... Cansız bedeni 12 gün sonra bulunmuştu, cenazesi bugün defnedildi - Son Dakika

Cansız bedeni 12 gün sonra bulunmuştu, cenazesi bugün defnedildi

MERSİN - Mersin'de bayramın ikinci gün kaybolan 54 yaşındaki Mahmut Saat'in 12 gün sonra bulunan cansız bedeni otopsi sonrası bugün toprağa verildi. Öte yandan şüpheli ölüm olayıyla ilgili jandarma ekiplerinin geniş kapsamlı soruşturma yürüttüğü öğrenildi.

Olay, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olan 3 Mayıs Salı günü meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erdemli ilçesine bağlı Tömük Merkez Mahallesi 20. Sokakta ikamet eden Fadime ve Mustafa Saat çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan 54 yaşındaki Mahmut, evden çıkarak kayıplara karıştı. Aile, bekar olan oğullarından uzun süre haber alamayınca durumu önce yakınlarına ardından da jandarma ekiplerine haber verdi. Hem mahalleli hem de ekipler tarafından arama yapılmasına rağmen Saat'ten bir haber alınamadı. 14 Mayıs günü akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hacıalanı yaylasının yerleşim alanına yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta ormanlık alan da hayvanlarını güden çoban bir cesetle karşılaştı. Cesedi gören çoban durumu muhtara bildirerek jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden ekipler, inceleme yapmasının ardından cenaze önce Erdemli Devlet Hastanesi morguna ardından da otopsi için adli tıpa gönderildi. Şahsın Mahmut Saat olduğu hem teşhis hem de tespitle kesinlik kazanırken otopsi sonrası cenazesi ilçeye gönderildi. Bugün Tömük Yeşildere Mezarlığı'na kılınan cenaze namazının ardından Saat'in cenazesi toprağa verildi. Bugün aile ve yakınlarının katıldığı cenaze töreninde baba Mustafa ve anne Fadime Saat gözyaşı döktü.

Öteyadan olayın şüpheli olması nedeniyle ise jandarma ekipleri tarafından soruşturmanın titiz olarak yürütüldüğü öğrenildi.