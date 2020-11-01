Son dakika! (ÇAPA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ İNŞAATINDA YANGIN - Son Dakika

Fatih'te İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı kaplayan yangına, çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kampüsünde saat 14.50'de inşaat halindeki 7 katlı binanın 4. katında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Binada çalışan işçiler dumanları fark ettikten sonra durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine başta Fatih istasyonu olmak üzere çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanların olduğu binaya itfaiye, yangına merdivenle müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yanan binada büyük çaplı hasar meydana gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturması sürüyor.

"TÜM BİNAYI DUMANLAR KAPLADI"

Binada çalışan işçilerden biri, "İşçiler yukarıda çalışıyordu. İçerde de 2-3 kamyon strafor vardı. Onlar tutuşunca tüm binayı dumanlar kapladı. Biz burada çalışıyoruz. Kendi çabalarımızla arkadaşlara haber verdik. Kimseye bir şey olmadı çok şükür. İtfaiyeyi aradık. Onlarda hemen gelip müdahale ettiler. Yangın şuan için kontrol altına alındı. Yaralımız yok" dedi.

- İstanbul