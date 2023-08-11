Son Dakika: 20 ay sonra bir ilk! Cari denge haziranda 674 milyon dolar fazla verdi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verisine göre, cari denge 20 ay aranın ardından ilk kez fazla verdi. Son olarak Ekim 2021'de fazla veren cari dengede haziranda 674 milyon dolarlık fazla meydana geldi.

ALTIN VE ENERJİ HARİÇ FAZLA 5.5 MİLYAR DOLAR

Cari işlemler hesabı haziran ayında 674 milyon dolar fazla verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 5 milyar 584 milyon dolar fazla verdi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 3.69 MİLYAR DOLAR

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3 milyar 697 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 5 milyar 19 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 4 milyar 203 milyon dolar oldu. Birincil gelir dengesi kalemi 799 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi de 151 milyon dolar net giriş kaydetti.

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 135 milyon dolar oldu. Portföy yatırımları 1 milyar 797 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasalarında sırasıyla 1 milyar 89 milyon dolar ve 46 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 72 milyon dolar ve 3 milyon dolar net borçlanma gerçekleşti. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 686 milyon dolar net artış kaydetti.

RESMİ REZERVLERDE 11 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 653 milyon dolar net artış, Türk lirası cinsinden 757 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 2 milyar 410 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak diğer sektörler 17 milyon dolar net kullanım gerçekleştirirken, Genel Hükümet ve bankalar sırasıyla 97 milyon dolar ve 458 milyon dolar net geri ödeme gerçekleşti. Resmi rezervlerde bu ay 11 milyar 200 milyon dolar net artış oldu.