Son dakika... Çarptıkları motosiklet sürücüsünü ambulansa bindirip kayıplara karıştılar - Son Dakika

Son dakika... Çarptıkları motosiklet sürücüsünü ambulansa bindirip kayıplara karıştılar

01.02.2021 13:32

Gelen son dakika haberine göre - Çarptıkları motosiklet sürücüsünü ambulansa bindirip kayıplara karıştılar Antalya'da otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

- Çarptıkları motosiklet sürücüsünü ambulansa bindirip kayıplara karıştılar

ANTALYA - Antalya'da otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından otomobilde bulunan 1'i kız 3 genç, yaralının ambulansa alınmasının ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sorgun bulvarı istikametinden gelip 5068 sokağa dönmekte olan sürücüsü belirlenemeyen 07 ADJ 755 plakalı otomobil, Gençlik Merkezi istikametinden Sorgun bulvarı istikametine seyir halindeki Musa Bakar'ın kullandığı 07 NSA 08 plakalı motosiklete çarptı.

Otomobilde bulunan 3 kişi kayıplara karıştı

Kazanın ardından otomobil sürücüsü ve yanındaki arkadaşları yaralanan motosiklet sürücüsünün yanına gelerek ambulansın gelip yaralıyı hastaneye götürmesini bekledikten sonra otomobili yol kenarına çekerken, motosikleti ve parçalarını toplayıp bir evin önüne bıraktı. Otomobilde bulunan 1'i kız 3 genç, ambulans gittikten sonra aryı ayrı yönlere hızla uzaklaştılar.

Kaza anı kamerada

Diğer taraftan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Otomobilin hızla gelip yolu kontrol etmeden sola dönmesi, motosiklete çarpması, motosiklet sürücüsü ve parçalanan motosikletin havaya fırlaması, ambulansın gelmesi, yaralının götürülmesinin ardından otomobilde bulunan 3 kişinin otomobili ve motosikleti olay yerinden kaldırdıktan sonra hızla uzaklaştığı görülüyor.

Son dakika... Çarptıkları motosiklet sürücüsünü ambulansa bindirip kayıplara karıştılar
Son dakika... Çarptıkları motosiklet sürücüsünü ambulansa bindirip kayıplara karıştılar
Son dakika... Çarptıkları motosiklet sürücüsünü ambulansa bindirip kayıplara karıştılar
Son dakika... Çarptıkları motosiklet sürücüsünü ambulansa bindirip kayıplara karıştılar

Bahçelievler Mahallesi, Otomobil, Antalya, Kaza, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika... Çarptıkları motosiklet sürücüsünü ambulansa bindirip kayıplara karıştılar - Son Dakika


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