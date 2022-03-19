Son dakika! Çarşıdan döndü, eşini evde ölü buldu - Son Dakika
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Son dakika! Çarşıdan döndü, eşini evde ölü buldu

19.03.2022 19:59
Son dakika! Çarşıdan döndü, eşini evde ölü buldu

Gelen son dakika haberine göre Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde çarşıdan eve gelen koca karısını ölü buldu.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde çarşıdan eve gelen koca karısını ölü buldu.

Olay, akşam saatlerinde Kilimli ilçesi Han Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde evine gelen Rıza K., eşi Kezban K.'yi (65) asılı vaziyette buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kezban K.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcı incelemesinin ardından Kezban K.'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırdı. - ZONGULDAK

Son dakika! Çarşıdan döndü, eşini evde ölü buldu
Son dakika! Çarşıdan döndü, eşini evde ölü buldu

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Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Çarşıdan döndü, eşini evde ölü buldu - Son Dakika


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