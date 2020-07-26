Son dakika! Castro, Göztepe'den ayrıldı

Göztepe, 3 sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen başarı orta saha oyuncusu Andre Castro ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

Göztepe, 3 sezondur takımda bulunan ve sözleşmesi sona eren Andre Castro'ya teşekkür ederek, yolların ayrıldığını duyurdu. 2017-2018 sezonunun başında Kasımpaşa'dan transfer edilen Portekizli orta saha oyuncusu, Göztepe formasını 101 kez terleterek kulüp tarihine geçmişti. Castro, bu özelliğiyle Göztepe tarihinde en fazla maça çıkan yabancı futbolcu olmuştu. 31 yaşındaki Castro, sarı-kırmızılı formayla 3 sezonda 9 gol atmış, 17 de asist yapmıştı. - İZMİR