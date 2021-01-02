Son dakika... Çatak'ta ev yangını - Son Dakika

Van'ın Çatak ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yandın, Çatak merkez Adnan Menderes Mahallesinde ikamet eden Cengiz Yılmaz'a ait evde meydana geldi. Yangın ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı çatak Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Soba bacasından çıktığı belirtilen yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi. - VAN