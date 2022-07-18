Van'ın Çatak ilçesinde yürütülen Eren Abluka-22 Operasyonu esnasında ey yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit düştü.
Çatak ilçesi Övecek Mahallesi'nde icra edilen Eren Abluka - 22 Operasyonu esnasında Uzman Jandarma VII. Kademeli Çavuş Mustafa Bozkurt (Kayseri), gece saat 03.30 sularında EYP patlaması sonucu şehit düştü. Şehidin naaşı hastaneye kaldırılırken, bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi. - VAN
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika! Çatak'ta hain tuzak: 1 şehit - Son Dakika