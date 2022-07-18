Son dakika! Çatak'ta hain tuzak: 1 şehit - Son Dakika
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Son dakika! Çatak'ta hain tuzak: 1 şehit

18.07.2022 10:28
Son dakika! Çatak'ta hain tuzak: 1 şehit

Son dakika haberine göre Van'ın Çatak ilçesinde yürütülen Eren Abluka-22 Operasyonu esnasında ey yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit düştü.

Van'ın Çatak ilçesinde yürütülen Eren Abluka-22 Operasyonu esnasında ey yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit düştü.

Çatak ilçesi Övecek Mahallesi'nde icra edilen Eren Abluka - 22 Operasyonu esnasında Uzman Jandarma VII. Kademeli Çavuş Mustafa Bozkurt (Kayseri), gece saat 03.30 sularında EYP patlaması sonucu şehit düştü. Şehidin naaşı hastaneye kaldırılırken, bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi. - VAN

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Çatak'ta hain tuzak: 1 şehit - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! Çatak'ta hain tuzak: 1 şehit - Son Dakika
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