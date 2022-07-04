Kaynak: AA

İsmail Çataklı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika: Çataklı: '(Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki sel felaketi) 2 vatandaşımız kayıp' - Son Dakika

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