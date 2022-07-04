Son dakika: Çataklı: "(Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki sel felaketi) 2 vatandaşımız kayıp" - Son Dakika
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Son dakika: Çataklı: "(Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki sel felaketi) 2 vatandaşımız kayıp"

04.07.2022 12:15

Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi. (1)

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Son dakika haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Haziranda 142 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Haziranda 142 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA

İsmail Çataklı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Çataklı: '(Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki sel felaketi) 2 vatandaşımız kayıp' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Çataklı: "(Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki sel felaketi) 2 vatandaşımız kayıp" - Son Dakika
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