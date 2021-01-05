Son Dakika | Çataklı: "Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleşen bir protesto gösterisi sırasında Türk polisine yönelik atılan hadsiz slogan, bizleri son derece üzdü."
05.01.2021 11:07
Son dakika haberleri: Çataklı: "Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleşen bir protesto gösterisi sırasında Türk polisine yönelik atılan hadsiz slogan, bizleri son derece üzdü.
Çataklı: "Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleşen bir protesto gösterisi sırasında Türk polisine yönelik atılan hadsiz slogan, bizleri son derece üzdü."
Protesto, Slogan, Türk, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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