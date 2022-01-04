Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü - Son Dakika

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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen faaliyetlerin değerlendirildiği bir "Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

AFET BAĞIŞLARI 1 MİLYARI GEÇTİ

Ülkemizde yaşanan doğal afetlere ilişkin konuşan Çataklı, yangın ve sel afet destek hesaplarına yatan bağışların toplamının 1 milyar 245 milyon 870 bin 881 TL olduğunu belirtti. 2021'de 11 bin 515 afet konutu, 126 iş yeri ile 130 ahırın yapımının tamamlandı. Çataklı, 1960 yılından bugüne tamamlanan konut sayısının ise toplamda 324 bin 411 olduğu bilgisini paylaştı.

"DAĞLARDAKİ TERÖRİST SAYISI 156'NIN ALTINA DÜŞTÜ"

2021 yılının tüm terör örgütleri için hüsran yılı olduğunu ifade eden Çataklı, başta terör örgütü PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin 2022'de, 2021'i mumla arayacağını vurguladı.

Hiçbir taşın, hiçbir mağara kovuğunun, hiçbir hücrenin teröristleri kurtaramayacağını ifade eden Çataklı, "Sol terör örgütü mensuplarına, PKK mensuplarına, FETÖ'cülere, DEAŞ mensuplarına ve diğer terör örgütü elemanlarına, sempatizanlarına şunu söylemek isterim. Artık boş hayallerin peşinden koşmayı bırakın. Yıllardır bu örgütlerde nice hayatlar heder oldu, gelinen nokta ortadadır. PKK 40 yıldır silahlı eylem yapıyor. Şu an için geldiği nokta, dağlarda 156'nın altına düşmüştür. Onlar da kovuklarından çıkamıyor." dedi.

"ETKİSİZ HALE GETİRİLENLERİN 84'Ü SÖZDE ÜST DÜZEYDİR"

Çataklı sözlerine şöyle devam etti: "2021'de PKK'ya 51 terörist katılmıştı, 200'ü de ikna yoluyla teslim oldu. Bu yıl 1140 terörist etkisiz hale getirildi, bunların 84'ü sözde üst düzey teröristtir."