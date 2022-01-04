Üye Girişi
Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü - Son Dakika

Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü

04.01.2022 11:10

Son dakika! İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 2021'de toplam 1140 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bunlardan 84'ünün sözde üst düzey terörist olduğunu açıkladı. Son verileri göre Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına indi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen faaliyetlerin değerlendirildiği bir "Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

AFET BAĞIŞLARI 1 MİLYARI GEÇTİ

Ülkemizde yaşanan doğal afetlere ilişkin konuşan Çataklı, yangın ve sel afet destek hesaplarına yatan bağışların toplamının 1 milyar 245 milyon 870 bin 881 TL olduğunu belirtti. 2021'de 11 bin 515 afet konutu, 126 iş yeri ile 130 ahırın yapımının tamamlandı. Çataklı, 1960 yılından bugüne tamamlanan konut sayısının ise toplamda 324 bin 411 olduğu bilgisini paylaştı.

"DAĞLARDAKİ TERÖRİST SAYISI 156'NIN ALTINA DÜŞTÜ"

2021 yılının tüm terör örgütleri için hüsran yılı olduğunu ifade eden Çataklı, başta terör örgütü PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin 2022'de, 2021'i mumla arayacağını vurguladı.

Hiçbir taşın, hiçbir mağara kovuğunun, hiçbir hücrenin teröristleri kurtaramayacağını ifade eden Çataklı, "Sol terör örgütü mensuplarına, PKK mensuplarına, FETÖ'cülere, DEAŞ mensuplarına ve diğer terör örgütü elemanlarına, sempatizanlarına şunu söylemek isterim. Artık boş hayallerin peşinden koşmayı bırakın. Yıllardır bu örgütlerde nice hayatlar heder oldu, gelinen nokta ortadadır. PKK 40 yıldır silahlı eylem yapıyor. Şu an için geldiği nokta, dağlarda 156'nın altına düşmüştür. Onlar da kovuklarından çıkamıyor." dedi.

"ETKİSİZ HALE GETİRİLENLERİN 84'Ü SÖZDE ÜST DÜZEYDİR"

Çataklı sözlerine şöyle devam etti: "2021'de PKK'ya 51 terörist katılmıştı, 200'ü de ikna yoluyla teslim oldu. Bu yıl 1140 terörist etkisiz hale getirildi, bunların 84'ü sözde üst düzey teröristtir."

YORUMLAR (1)
  • Murat Ercan: Son derece yanıltıcı ve gereksiz bir tespit ve beyan olmuş. Ülkede o kadar çok terörist var ki ille de elinde silah olan mı terörist sayılıyor? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

İçişleri Bakanlığı, İsmail Çataklı, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü - Son Dakika


Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi         
15:55
Elektrikli araç sahiplerine kötü haber: Şarj maliyeti yüzde 120 yükseldi Elektrikli araç sahiplerine kötü haber: Şarj maliyeti yüzde 120 yükseldi         
15:34
Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi         
15:26
Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış! Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış!         
14:40
3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı 3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı         
14:35
Aslan'a transferde kötü haber! Fatih Terim'in istediği golcü, Genoa'ya gidiyor Aslan'a transferde kötü haber! Fatih Terim'in istediği golcü, Genoa'ya gidiyor         
13:51
Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı         
12:39
Poligonda kazara kendini vuran öğretmen hayatını kaybetti Poligonda kazara kendini vuran öğretmen hayatını kaybetti         
12:23
Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü         
11:14
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16
Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak         
19:40
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!         
19:38

Son Dakika Haberleri
15:55 Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi
15:33 Elektrikli araç sahiplerine kötü haber: Şarj maliyeti yüzde 120 yükseldi
15:27 Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda!
15:25 Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi
15:24 Poligonda kazara kendini vuran kişi yaşamını kaybetti
15:24 Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor
15:23 Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e Kur'an kursu tepkisi: Bre gafil, asıl çağ dışı olan sensin
15:21 Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Yetim aylığı kesilen kadına güzel haber verildi
15:18 Reel efektif döviz kuru açıklandı! TL'nin reel değeri en dip seviyede!
15:15 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımızı fahiş fiyat artışlarının yükü altında bırakmayacağız
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 16:00:33. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement