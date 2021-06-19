Havadan fotoğraflar // Çatalca'da çikolata fabrikasında yangın - Son Dakika

İstanbul DHA - ÇATALCA'da çikolata ve ambalajlama yapan fabrikada yangın çıktı.

Yangın saat 16.20'de Çatalca Şubası'da bulunan çikolata ve ambalajlama yapılan fabrikada yangın çıktı. İşçi bulunmayan fabrikadaki yangın kısa sürede büyüdü. Çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri buraya sevkedildi. İlk değerlendirme sonrası, yangının çikolata eritmekte kullanılan makineden çıkmış olabileceği belirtildi. Alev alev yanan fabrika drone tarafından havadan fotoğraflandı.