Son Dakika | ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, bir evin çatı katındaki odada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde 2 katlı evin çatısındaki odada çıktı. Remzi Evren'e ait çatı katındaki odada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Tedbir amaçlı bina sakinlerinin tahliye edildiği yangının çıkış sebebini araştırıyor. (DHA)
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