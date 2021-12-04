Son dakika: Çatı katında yangın çıktı, apartman sakinleri sokağa döküldü - Son Dakika

Son dakika: Çatı katında yangın çıktı, apartman sakinleri sokağa döküldü

Gelen son dakika haberine göre Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın bina sakinlerini sokağa dökerken mahalleli de korku dolu anlar yaşadı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın bina sakinlerini sokağa dökerken mahalleli de korku dolu anlar yaşadı. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Elmalı Caddesi Filizevler Sitesi'nde apartmanın çatısında yangın çıktı. Yoğun dumanları gören apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri merdivenli araçlarıyla alevlere zamanında müdahale etti. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından ekipler soğutma çalışmalarına başladı. Çıkan yangında yaralanan olmazken bina içerisinde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebinin tamir ve tadilat yüzünden kaynaklandığı belirtilirken çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerini alkışlayarak teşekkür etti. Duman yüzünden tahliye edilen apartman sakinleri evlerine dönerken mahalleli de rahat bir nefes aldı. - ZONGULDAK

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