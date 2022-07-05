Son dakika haberi... Çatıda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Son dakika haberi... Çatıda çıkan yangın korkuttu

05.07.2022 16:51

Son dakika haberler... Çatıda çıkan yangın korkuttu Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Rüşanlar köyünde bir evin çatısında yangın çıktı.

Çatıda çıkan yangın korkuttu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Rüşanlar köyünde bir evin çatısında yangın çıktı.

Yangın saat 15.15 sularında ilçeye bağlı Rüşanlar köyünde bulunan sağlık ocağının yanındaki Kemal Erlak'a ait evde meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü 3 katlı evin çatısında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bildirilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri ise soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Çatıda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

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