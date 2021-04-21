Son dakika! Çatıdaki yağmur saçağına sıkışan ebabil kuşunu itfaiye kurtardı

Son dakika haberi... Bolu'da bir binanın çatısındaki yağmur saçağına sıkışan ebabil kuşu, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bolu'da bir binanın çatısındaki yağmur saçağına sıkışan ebabil kuşu, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Tabaklar Mahallesi Reşat Aker Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatısındaki yağmur saçağına sıkışan ebabil kuşunu fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla ulaştıkları ebabili kurtardı. Kanadında kırıklar olduğu belirlenen kuş, bir kutuya konularak İtfaiye Müdürlüğüne götürüldü. Ebabil kuşu, daha sonra tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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