Son dakika... Çatışmalar nedeniyle onlarca Etiyopyalı asker ve sivil Sudan'a geçti - Son Dakika

Son dakika... Çatışmalar nedeniyle onlarca Etiyopyalı asker ve sivil Sudan'a geçti

10.11.2020 15:05
Son dakika... Çatışmalar nedeniyle onlarca Etiyopyalı asker ve sivil Sudan'a geçti, System.String[]

Son dakika haberler... Etiyopya ordusunun, Tigray bölgesinde yerel yönetimi devirmek için düzenlediği askeri operasyonlar nedeniyle yaşanan çatışmalar sonucu aralarında askerlerin de bulunduğu onlarca Etiyopyalı Sudan'a sığındı.

Etiyopya ordusunun, Tigray bölgesinde yerel yönetimi devirmek için düzenlediği askeri operasyonlar nedeniyle yaşanan çatışmalar sonucu aralarında askerlerin de bulunduğu onlarca Etiyopyalı Sudan'a sığındı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, Etiyopya ordusu ile merkezi hükümete isyan eden kuzeydeki Tigray yönetimi arasındaki çatışmalardan etkilenen ilk sivil grup Sudan'ın doğusundaki Kadarif'e geçti. En az 30 silahlı Etiyopya askerinin de sınırı geçtiği belirtilirken yaklaşık bir haftadır süren çatışmalarda her iki taraftan yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

Kadarif'in kuzeydoğusundaki Lukdi sınır kapısı üzerinden Sudan'a sığınan onlarca sivilin yanı sıra El Faşka El Kubra bölgesindeki tarım alanlarının bulunduğu bölgelere de kaçak yollardan giren siviller olduğu belirtildi.

Haberde ayrıca yerel yetkililerin, sığınmacıların barındırılması için kamp hazırlıklarına başladığı kaydedildi.

Etiyopya ordusu son olarak, Tigray bölgesinde yerel yönetimi devirmek için düzenlenen askeri operasyonda stratejik öneme sahip Humera Havaalanı'nı ele geçirmişti.

Afrika Birliği ve Sudan'dan barışçıl çözüm, diyalog ve itidal çağrısı

Sudan Savunma Bakanı Tümgeneral Yasin İbrahim, yaptığı açıklamada, ülkesinin Etiyopya'daki çatışmanın sonuçlarından duyduğu endişeyi dile getirerek tüm tarafları aklıselim davranmaya, barışçıl çözüm aramaya ve itidalli olmaya çağırdı.

İbrahim ayrıca uluslararası ve bölgesel kurumlardan bölgenin istikrar ve barışı için görevlerini yerine getirmesini istedi.

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed de Etiyopya ordusu ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında devam eden çatışmaların artmasından endişe duyduklarını belirterek taraflara diyalog çağrısı yapmıştı.

Bölgeye binlerce asker takviyesi yapan Sudan'ın Kesele ve Kadarif eyalet yönetimleri de geçen hafta Etiyopya sınırını kapattıklarını açıklamıştı.

Tigray eyaletine askeri operasyonun ilk aşaması tamamlandı

Federal hükümetin Tigray eyaletinde başlattığı askeri operasyonun ilk aşaması cuma günü tamamlandı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ulusal ordu birliklerine "saldıran ve savaş açan" Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.?

Duyurunun hemen ardından Etiyopya Bakanlar Kurulu, Tigray eyaletinde 6 aylık OHAL ilan etmişti.

Afrika'nın en kalabalık ikinci ülkesi Etiyopya'daki çatışmaların iç savaşa yol açması ve ülkeyi istikrarsızlaştırmasından endişe ediliyor.

Son dönemde, ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan 2019'da ayrılmıştı.?

TPLF, hükümetin seçimleri erteleme kararına uymayarak eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.? Seçimlerin ardından merkezi yönetim, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Etiyopya, Sivil, yerel, Sudan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Çatışmalar nedeniyle onlarca Etiyopyalı asker ve sivil Sudan'a geçti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

KJ hatalarıyla gündeme gelen TRT'den bir yanlışlık daha: Devletin zirvesi Atanıtkabir'deydi Gözü dönmüş eşkiyalar, okul müdürünü evinin önünde öldüresiye dövdü Korona salgınının başladığı Vuhan'dan skandal görüntüler! Kantin çalışanı sebzeleri ayağıyla yıkadı Gizli kamerayı izleyince hayatının şokunu yaşadı! İç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocasıymış Yaşlı kadın, tedavi olmak için gittiği hastanenin ambulansında çıkan yangın sonucu yaşamını yitirdi Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı 2 madde geri çekiliyor Rusya'nın "Masada istemiyoruz" dediği Türkiye'den karşı hamle geldi: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız
Taliban yeni ABD Başkanı Joe Biden'a Barış Anlaşmasına uyması yönünde çağrıda bulundu Taliban yeni ABD Başkanı Joe Biden'a Barış Anlaşmasına uyması yönünde çağrıda bulundu         
15:48
Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımındaki bir detaya dikkat çekti: Bu ne demek? Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımındaki bir detaya dikkat çekti: Bu ne demek?         
15:09
Güney Afrika'da 2 milyon yıllık insansı kafatası bulundu Güney Afrika'da 2 milyon yıllık insansı kafatası bulundu         
14:38
Şırınga çikolatadan ölen minik Mert, suçlu bulundu! Babası çıkan karara isyan etti Şırınga çikolatadan ölen minik Mert, suçlu bulundu! Babası çıkan karara isyan etti         
14:08
Johnny Deep, istifa ettiği filmden 10 milyon dolar maaş alacak Johnny Deep, istifa ettiği filmden 10 milyon dolar maaş alacak         
13:57
Fenomen Murat Övüç, lüks villasında 147 bin dolarlık takılarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu Fenomen Murat Övüç, lüks villasında 147 bin dolarlık takılarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu         
13:44
Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler         
13:18
İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı         
13:16
Eşinin mezarı başında cinayetle ilgili itiraflarda bulunan kadın 5 aydır kayıp Eşinin mezarı başında cinayetle ilgili itiraflarda bulunan kadın 5 aydır kayıp         
12:29
Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi         
12:00
Koronavirüs hastası kadının sır ölümü! Karantinanın 5. gününde evinde ölü bulundu Koronavirüs hastası kadının sır ölümü! Karantinanın 5. gününde evinde ölü bulundu         
11:49
Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak         
11:48
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak         
11:37
Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak) Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak)         
11:20
Yolda yürüyen kızın yüzüne tükürmüştü, geri dönüp görüntüsünü izlemiş Yolda yürüyen kızın yüzüne tükürmüştü, geri dönüp görüntüsünü izlemiş         
10:40
İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum         
10:32
Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 16:02:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Çatışmalar nedeniyle onlarca Etiyopyalı asker ve sivil Sudan'a geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei