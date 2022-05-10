Son dakika: Çatıya çıkan genç ortalığı böyle savaş alanına çevirdi - Son Dakika
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Son dakika: Çatıya çıkan genç ortalığı böyle savaş alanına çevirdi

10.05.2022 20:00

Son dakika haberine göre Çatıya çıkan genç ortalığı böyle savaş alanına çevirdi Araçların zarar gördüğü olayda şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı Kağıthane'de madde bağımlısı şahıs, bir binanın çatısına çıkarak caddeye kiremit ve saksı fırlattı.

Çatıya çıkan genç ortalığı böyle savaş alanına çevirdi

Araçların zarar gördüğü olayda şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı

İSTANBUL - Kağıthane'de madde bağımlısı şahıs, bir binanın çatısına çıkarak caddeye kiremit ve saksı fırlattı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olay kameralara yansırken, şahıs Kağıthane polisi tarafından gözaltına alındı. Şahsın geçtiğimiz aylarda aynı caddede bir kişiyi bacağından bıçakladığı ortaya çıktı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre madde bağımlısı olduğu iddia edilen İbrahim Çırban 4 katlı bir binanın çatısına çıktı. Şahıs ardından bağırarak çatıdaki kiremitleri ve terastaki saksıyı aşağıya atmaya başladı. Yola düşen saksı park halindeki bir araca ağır hasar verirken, kiremitler ise çevredeki dükkanların camlarına çarptı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar ve esnaf polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı.

Kağıthane polisi şahsı etkisiz hale getirdi

Şahıs çatıda yürekleri ağızlara getirdiği esnada yukarıya çıkan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir anlık boşluğundan yararlanarak şahsı etkisiz hale getirdi. Gencin gözaltına alınmasının ardından vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Yaşananlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Park halindeki aracı zarar gören yabancı uyruklu Almed Kanatari şahıs hakkında şikayetçi oldu.

Birkaç ay önce de yolda birini bıçaklamıştı

Olayın ardından emniyete götürülen İbrahim Çırban, ifadesinin alınmasının ardından "mala zarar verme" suçundan adli işlem yapılması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Öte yandan şahsın geçtiğimiz Mart ayında da yoldan geçen bir şahsı bacağından bıçakladığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği ve bir süre sonra tahliye edildiği ortaya çıktı.

Son dakika: Çatıya çıkan genç ortalığı böyle savaş alanına çevirdi
Son dakika: Çatıya çıkan genç ortalığı böyle savaş alanına çevirdi
Son dakika: Çatıya çıkan genç ortalığı böyle savaş alanına çevirdi
Son dakika: Çatıya çıkan genç ortalığı böyle savaş alanına çevirdi

YORUMLAR
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Kağıthane, Polis, Savaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Çatıya çıkan genç ortalığı böyle savaş alanına çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Çatıya çıkan genç ortalığı böyle savaş alanına çevirdi - Son Dakika
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