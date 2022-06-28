Son dakika: Çav Bella Davasında İkinci Kez Beraat Kararı Çıktı

İzmir'de bazı camilerden yapılan "Çav Bella" yayınını sosyal medya hesabından paylaştığı için yargılanan eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nin beraat kararını bozması üzerine yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Özdemir'i bir kez daha suçsuz buldu.

İzmir'de bazı camilerden yapılan "Çav Bella" yayınını sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanıp 9 gün cezaevinde kalan eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, ikinci kez beraat etti.

Banu Özdemir, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi'nin beraat kararını bozması üzerine 9 Haziran 2022 tarihinde yeniden hakim karşısına çıkmıştı. Özdemir, İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada yaptığı savunmada, "Binlerce kişinin paylaşmış olduğu bir olgu aktarımı, siyasi kimliğim üzerinden iftira ve asılsız ithamlarla hedef gösterildi. Cezaevlerinin tahliye edildiği süreçte hapse atıldım. Sekiz ay yargılandım, beraat ettim" diyerek özür beklediğini söylemişti. Dava, savcının esas hakkında mütalaa için süre talebi nedeniyle ertelenmişti.

İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmaya Banu Özdemir ve avukatları katıldı. Duruşmayı, Özdemir'in ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de takip etti.

Özdemir, savcının "aleyhte delil olmadığı, suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığı" yönündeki görüşünün ardından bir kez daha beraat etti. Mahkeme, ikinci kez Özdemir'in beraatına karar verdi.

DENİZ YÜCEL: MAĞDUR İNSANLARA UMUT OLACAK

Duruşma sonrası bir açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, şunları söyledi:

"Bugün, yaklaşık iki yıl süren yargılama sonucunda camilerden Çav Bella şarkısının çalınması haberinin videosunu paylaştığı için 'halkı kin nefret ve düşmanlığa sevk etmek, halkın dini değerlerini aşağılamak' gibi hukuki temeli olmayan bir suçlamayla yargılanan, hatta ve hatta bir süre tutuklu kalan arkadaşımız, eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir'in karar duruşması için İzmir Adliyesi'ndeyiz. Biraz önce duruşmadan çıktık. Avukat arkadaşlarımız savunmalarını yaptılar. ve Cumhuriyet savcısının verdiği beraat mütalaası sonucunda Banu Özdemir arkadaşımızın ikinci kez beraatına karar verildi. Ülkemizde hukuk düzeninin gelmiş olduğu süreç, hukukun ve yargının siyasallaştığı bu noktada bu beraat kararının verilmesi, Türkiye Cumhuriyeti devletinde halen yasalara göre, hukuk kurallarına göre ve kendi vicdanlarına göre, hiçbir etki ve baskı altında kalmadan karar veren hakimlerin, yargıçların ve savcıların olduğunu bize göstermiş oldu. Bize bir umut verdi. Ancak davanın başlangıcından, soruşturmanın başlangıcından itibaren bugüne kadar geldiğimiz süreçte Sayın Banu Özdemir'in yaşadığı bir mağduriyet var. Aradan geçen iki senelik zaman zarfında bu olayın asıl failleri, yani camilerin ezan sistemine, hoparlör sistemine müdahale ederek bu yayınları yapan kişilerin, asıl faillerin halen yakalanmadıklarını, isimlerinin ve kimliklerinin bile tespit edilemediğini görüyoruz. Buna rağmen iki yıllık bir yargı süreci, bir yargı çilesi sonucunda bugün arkadaşımız ikinci kez beraat etmiş durumda. O dönem özellikle iktidara yakın trollerin baskısı ve sosyal medyada başlattığı linç kampanyası sonucunda yargı görevi yapan kişilerin, emniyet mensuplarının da etkide kalarak o sürecin adeta bir çileye, azaba, linçe dönüştüğünü görüyoruz. Ama iki yıllık yargılama sürecinde arkadaşımız beraat etti. Kendisine geçmiş olsun diliyorum. Türkiye'de bu siyasallaşmış yargılanma süreçlerinden dolayı mağdur olan insanlara bunun bir umut olacağını, kuvvet vereceğini düşünüyorum."

AVUKAT VELİ: GECİKMİŞ ADALET, ADALET DEĞİL

Özdemir'in avukatı Yağızcan Veli ise şöyle konuştu:

"Banu Hanım hakkında bir paylaşımdan dolayı bir iddianame açılması dahi Anayasa'yla teminat altına alınan ifade özgürlüğünün ihlali anlamındadır. Bugün bir beraat kararı verilmiş olsa da gecikmiş adalet, elbette ki adalet değildir. Evet, biz bugün sevinçliyiz, bir beraat kararı alındığı için. Ama süreç içinde Banu Hanım'ın tutuklu yargılanmış olması ve özellikle siyasi kimliğinden, muhalif tavrından dolayı, yapmış olduğu paylaşım nedeniyle muhalifler üzerine caydırıcı etki, baskı yaratılmasını da bu vesileyle tarihe bir not düşmek isteriz."

BANU ÖZDEMİR: SON HAKSIZLIĞA UĞRAYAN OLMAK İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ

Banu Özdemir de şunları söyledi:

"Bugüne kadar vermiş olduğumuz hak ve hukuk mücadelesinde gerek yanımızda bulunarak gerek Türkiye'nin dört bir yanından desteklerini ileten, dayanışmalarını ileten herkese çok teşekkür ederim. İki yıl önce hakkımda asılsız itham ve çok aşağılık iftiralarla bir karalama kampanyası yapılmıştı. Hedef gösterilmiştim. Suçsuz yere özgürlüğümden alıkonulmak zorunda bırakılmıştım. İki sene içerisinde süren yargılamalarda beraat etmiştim. Bugün, bozma kararı sonrasında çıktığımız mahkemede yeniden beraat etmiş oldum. Türkiye'de haksızlığa uğrayan ilk ben değilim. Ancak önceki duruşmalarda da ifade ettiğim gibi son haksızlığa uğrayanlar bizler olmamız için, herkes için ve her canlı için adalet şiarıyla mücadele etmeye, dayanışma göstermeye, çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU

İzmir'de 2020 yılının mayıs ayında bazı camilerden yapılan "Çav Bella" yayınını sosyal medya hesabından paylaşan eski Banu Özdemir, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulmuştu. 9 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Özdemir hakkında, 'basın yoluyla halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan dava açılmıştı. 10 Aralık 2020 tarihindeki karar duruşmasında, İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesi, Özdemir hakkında beraat kararı vermişti. Savcı, kararı istinaf mahkemesine taşımış, dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi bozma kararı vermişti. Dosyanın yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtilen kararda, kamu barışının bozulma ihtimalinin bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi, camilerdeki müdahaleyle ilgili diğer soruşturmaya bakılıp aralarındaki bağlantının araştırılması istenmişti.