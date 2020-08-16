Son Dakika: Çavuşoğlu: "Kudüs bizim ortak davamızdır" - SANTA - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'nun açıklamaları SANTA DOMİNGO - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti 'nin başkenti Santo Domingo'da, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. (3)

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 21:34

Kaynak: AA

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